Trump spotkał się z bratem Leona XIV. "Jestem zwolennikiem MAGA"

Prevost, który jest jednym z dwóch starszych braci papieża Leona XIV, jest widoczny ze swoją żoną Deborah – obok Trumpa i wiceprezydenta Jamesa Davida Vance'a.

Serdeczne relacje Louisa Prevosta z bratem

Louis utrzymuje serdeczne relacje ze swoim bratem. Zostało to ostatnio pokazane podczas inauguracji pontyfikatu papieża Leona XIV w minioną niedzielę, kiedy serdecznie uścisnął najstarszego z trzech braci Prevost z Chicago.

Louis Prevost, mieszkaniec Florydy, weteran marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i starszy brat papieża Leona, siedział obok drugiej damy Ushy Vance podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat w niedzielę 18 maja. Dołączył również do wiceprezydenta J. D. Vance'a i sekretarza stanu Marco Rubio, gdy delegacja Stanów Zjednoczonych spotkała się z papieżem Leonem w poniedziałek 19 maja.

Po wyborze kard. Prevosta na Stolicę Piotrową, który został pierwszym papieżem urodzonym w Stanach Zjednoczonych, Louis Prevost udzielił kilku wywiadów mediom, wyrażając radość z powodu wyboru brata i zaufanie do jego przywództwa. Później niektóre media znalazły w mediach społecznościowych posty Louisa, które również świadczyły o silnym poparciu dla Trumpa i krytyce Demokratów.

Brat papieża nie kryje sympatii do Trumpa

W wywiadzie dla programu "Piers Morgan Uncensored" 12 maja Louis Prevost odpowiedział na krytykę, z jaką spotkały się niektóre jego komentarze na temat demokratów. – Opublikowałem to i nie zrobiłbym tego, gdybym nie wierzył w to, co piszę. Nie miałem jednak pojęcia, że to, co miało nastąpić [brat Robert jako Leon zostanie papieżem], nastąpi tak szybko i mogę powiedzieć, że od tamtej pory zachowuję milczenie i powstrzymuję się od komentarzy – wyznał.

– Nie chcę wywoływać niepotrzebnych fal komentarzy, ponieważ jestem zwolennikiem MAGA i mam swoje przekonania. Nie muszę wywoływać zamieszania wokół papieża Leona. Będzie miał wystarczająco dużo na głowie bez tego, żeby prasa pisała o tym, co powiedział brat papieża – powiedział.

Podczas spotkania delegacji amerykańskiej z papieżem Leonem, J.D. Vance wręczył papieżowi list od prezydenta Trumpa, w którym zaprosił go do Stanów Zjednoczonych na spotkanie w Białym Domu. Ojciec Święty odpowiedział, że "kiedyś" złoży wizytę. Wiceprezydent zapewnił papieża o modlitwach amerykańskich katolików w jego intencji.

