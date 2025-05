Leon XIV zwrócił się do Polaków. Pierwsze takie słowa papieża

– Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól, zasianych ziarnem, harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej, ojczystej ziemi. Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego Słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Z serca Wam błogosławię – powiedział Leon XIV.

Papież zwrócił się do Polaków

– Drodzy Bracia i Siostry, cieszę się, że mogę powitać was na mojej pierwszej audiencji generalnej. Podejmuję cykl katechez jubileuszowych na temat: "Jezus Chrystus naszą nadzieją", rozpoczęty przez papieża Franciszka. Dzisiaj, zatrzymujemy się nad przypowieścią o siewcy, która mówi o dynamice słowa Bożego i skutkach, jakie ono w nas wywołuje. Słowo Ewangelii jest jak ziarno zasiane w ziemi naszego życia – ożywia i porusza glebę ludzkiego serca, świata, wspólnoty, Kościoła – podkreślił papież.

– Bóg jest hojnym siewcą, sieje ziarno na wszystkich rodzajach gleby. On uczy nas, że aby ziarno przyniosło plon, musi najpierw obumrzeć. Prośmy Pana o łaskę, abyśmy zawsze przyjmowali to ziarno, którym jest Jego słowo i stawali się coraz lepszą glebą – dodał Ojciec Święty.

Pierwsza audiencja generalna Leona XIV

W dzisiejszej audiencji udział wzięli członkowie Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Ojców Pijarów w Rzeszowie, członkowie Grupy Modlitewnej "Nasze Pielgrzymowanie" pod opieką Misjonarzy Krwi Chrystusa; pielgrzymi z parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie (arch. katowicka); uczestnicy pielgrzymki dzieci i młodzieży z parafii Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w Spytkowicach k. Nowego Targu (arch. krakowska.); parafia pw. św. Jerzego w Kup (diecezja opolska); parafii św. Brata Alberta w Lublinie, z polonijnej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Mississauga w Kanadzie oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy.

Papieską katechezę streściła po polsku s. Sebastiana Choroś (SŁNSJ(z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

