Francuski kardynał zachęca do "nowego rodzaju pielgrzymek" do Ziemi Świętej

– Należy zachęcać ludzi do zainteresowania się sytuacją na miejscu – powiedział dziennikarzom przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji i arcybiskup Marsylii 19 sierpnia podczas wizyty solidarnościowej w Jerozolimie. Podkreślił szczególną odpowiedzialność Kościoła katolickiego wobec Kościoła-Matki w Jerozolimie.

Kardynał Jean-Marc Aveline opowiedział się za promowaniem "nowego rodzaju pielgrzymowania" i przywróceniem pielgrzymek do Ziemi Świętej. – Nie chcemy pielgrzyma, który przybywa tylko po to, aby pogłębić osobisty komfort wiary, ale który przybywa również po to, aby doświadczyć głębokiej solidarności kościelnej – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji.

"Nowy pielgrzym"

Francuski hierarcha tłumaczył, że "nowy pielgrzym" ma być świadomy realiów i trudności lokalnych chrześcijan, a także "rozumieć, że w tym kraju są chrześcijanie, którzy nigdy nie będą mogli odbyć pielgrzymki, którą on odbywa, ponieważ nie mają pozwolenia na przemieszczanie się z jednego obszaru do drugiego".

Kardynał Aveline zaapelował również o refleksję nad – jak stwierdził – "niezbędnym dla życia związkiem" między wiarą chrześcijańską a żydowską, "którego wyrzekaliśmy się przez wieki". Jego zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację, zwłaszcza pod rządami obecnego rządu Izraela i narastający antysemityzm w Europie, należy zająć się "kompleksowością" tego związku.

Celem wizyty delegacji Kościoła Francji w Ziemi Świętej jest wsparcie lokalnych wspólnot chrześcijańskich i "wszystkich przyjaciół pokoju po obu stronach". Chodzi przede wszystkim o słuchanie. Goście z Francji oprócz smutku, niepokoju i strachu, usłyszeli także obawy, że "autentyczne świadectwo nie dociera do uszu ludzi Zachodu".

Delegacja zamierza poinformować Francję i Europę o sytuacji na miejscu i przedstawić propozycje działań.

