Pogrzeb Kirka. Niemiecki biskup krytykuje prawicę

Hierarcha wyznał 25 września br. w wypowiedzi dla katolickiej stacji Domradio w Kolonii, że sam jest osobą o poglądach konserwatywnych i jest przekonany, że niekiedy istnieje niebezpieczna bliskość i sojusze między bardziej konserwatywnymi chrześcijanami, katolikami a partiami prawicowymi.

Charlie Kirk, 31-letni mąż i ojciec dwójki małych dzieci, został zastrzelony 10 września, gdy odpowiadał na pytania studentów na uniwersytecie w stanie Utah. W poprzednich latach setki razy brał udział w podobnych wydarzeniach, podczas których odpowiadał na pytania i zarzuty głównie studentów lewicowych.

Bp Oster: Jesteśmy wezwani do miłości, a nie do nienawiści

Zdaniem biskupa Ostera, u niektórych ludzi wierzących "istnieje w gruncie rzeczy tęsknota za stabilnym oparciem, za tożsamością zakorzenioną w tradycji, która czasami może nawet przybierać charakter narodowy lub nacjonalistyczny".

– To nie jest możliwe, zwłaszcza dla nas, katolików. Jesteśmy katolikami, co oznacza, że jesteśmy nastawieni na wymiar powszechny. Jesteśmy współodpowiedzialni za wszystkich ludzi na tym świecie. Wierzymy, że Kościół jest sakramentem zbawienia dla całego świata. Dlatego jesteśmy powołani, aby traktować wszystkich ludzi z szacunkiem. Jesteśmy wezwani do miłości, a nie do nienawiści – powiedział hierarcha.

W kontekście niedzielnej uroczystości pogrzebowej Kirka na ogromnym stadionie futbolowym bp Oster zauważył, że była ona niezwykle intensywnie zainscenizowana. Przestrzegł przed swoistym show, dodając, że "pokusa władzy jest zawsze obecna, również wśród nas, chrześcijan. Nawiasem mówiąc, również wśród lewicowców. Jednak w tym przypadku było to raczej show prawicy".

Amerykański hierarcha: Ożywiające duchowo doświadczenie

Natomiast biskup Robert Barron, znany ze swojej działalności medialnej w USA był mniej krytyczny wobec uroczystości pogrzebowej, co być może odzwierciedla mentalność amerykańską.

W krótkiej notatce na komunikatorze X napisał: "Przyjaciele, udział w uroczystościach pogrzebowych Charliego Kirka w Phoenix w Arizonie był bogatym, ożywiającym duchowo doświadczeniem. Byłem wzruszony, słysząc imię Jezusa często wypowiadane przez naszych urzędników państwowych, a zwłaszcza gdy Erika Kirk przebaczyła człowiekowi, który zabił jej męża – co jest przykładem wezwania Chrystusa do miłowania naszych nieprzyjaciół".

"Módlmy się nadal za Erikę, Charliego i wszystkich, którzy zgromadzili się, aby uczcić jego dziedzictwo" – napisał amerykański hierarcha.

