Dlaczego chrześcijanie pamiętają o swoich bliskich zmarłych?

Wyraźnie odróżnia ona też Polaków od większości zdechrystianizowanych już narodów Zachodu. Jest to także, sądzę, doskonała okazja, żeby przypomnieć o tym w jaki sposób narodził się chrześcijański kult świętych, jakie są jego korzenie i znaczenie. Tak, dla wielu, może nawet większości, to przekazany przez pokolenia obrzęd. Mimo to warto przypominać o jego źródłach. Groby świętych od początku – niezależnie, czy były to majestatyczne grobowce żydowskich patriarchów wykute w skale w Ziemi Świętej, czy – jeśli chodzi o kręgi chrześcijańskie – groby, fragmenty ciał lub nawet fizyczne przedmioty, które stykały się z tymi ciałami – były miejscami uprzywilejowanymi, gdzie spotykały się przeciwne sobie bieguny Nieba i Ziemi – pisał jeden z wybitnych brytyjskich historyków. Żeby to lepiej zrozumieć dla Czytelników dorzeczy.pl przygotowałem obszerny fragment mojej książki „Grób Rybaka”, w której to, opisując dzieje grobu Księcia Apostołów, pokazuję też początki zjawiska kultu świętych.