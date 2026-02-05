Zdewastowano parafię w Polsce. Satanistyczne znaki

Przypomniano, że podobne akty miały już miejsce w innych kościołach w Polsce. „Sprawa została oczywiście zgłoszona na policję. Trudno się raczej spodziewać wykrycia sprawców, niech nas jednak te obrazy pobudzają do modlitwy o mądrość, nawrócenie i zwykłą miłość bliźniego dla nich” – apeluje duszpasterz.

Zniszczono figurę Matki Boskiej Fatimskiej

W lutym ub. r. nieznany sprawca dokonał aktu wandalizmu przed kościołem w Nowych Kupiskach koło Łomży, niszcząc figurę Matki Boskiej Fatimskiej.

Sprawca profanacji, najprawdopodobniej używając metalowego pręta, uderzył w figurę z dużą siłą, powodując poważne uszkodzenia. – Pozostały jedynie głowa, serce i otwarte ręce, które trzymają się na cienkiej ściance szaty – powiedział ks. kan. Krzysztof Dąbrowski, proboszcz parafii. Zniszczenia były na tyle rozległe, że porównano je do obrażeń powstałych w wyniku rany postrzałowej: metalowy pręt najpierw wywołał małą dziurę, a potem wyrwał dużą część figury. Widać było wyraźną szczelinę z tyłu i wyłom z przodu.

Wandal zostawił metalowy pręt przy ogrodzeniu kościoła, a przy okazji zerwał baner zawieszony obok figury. Szkody zostały oszacowane na ponad 3 tys. zł. Sprawa została przekazana policji, która prowadziła postępowanie w oparciu o artykuł 196 Kodeksu karnego, dotyczący obrazy uczuć religijnych.

Figura Chrystusa rozbita

W grudniu 2024 roku doszło z kolei do profanacji Krzyża Świętego przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.

Figura Chrystusa na krzyżu została rozbita na kawałki. Sprawca zdewastował również drzwi do świątyni.

Duszpasterze sanktuarium poinformowali o zajściu za pomocą mediów społecznościowych. "Dzisiaj około 2:00 w nocy przy naszym Sanktuarium doszło do profanacji Krzyża Świętego oraz zdewastowano młotem drzwi wejściowe do naszej świątyni. W związku z tym po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy do modlitwy pokutnej. Msza Święta, nabożeństwo drogi krzyżowej wynagradzającej z ucałowaniem krzyża" – napisano na oficjalnym profilu sanktuarium na portalu Facebook.

Czytaj też:

Przemoc wobec chrześcijan w Europie. Szokujące ustalenia badaczyCzytaj też:

Profanacja krzyża? Nauczycielka przerywa milczenie i ujawnia nowe fakty