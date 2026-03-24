Poinformowało o tym Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, nie podając jednak szczegółów. Opublikowany przez Watykan film pokazuje dyrektora Jad Washem, Dani Dayana, oraz ambasadora Izraela przy Stolicy Apostolskiej, Yarona Sidemana, podczas audiencji u Papieża. Leon XIV, podobnie jak jego poprzednicy, potępił antysemityzm. Z okazji Dnia Pamięci o Holokauście w 2026 r. powiedział podczas audiencji generalnej: „W tym corocznym dniu bolesnego wspomnienia proszę Wszechmogącego o dar świata bez antysemityzmu, bez uprzedzeń, ucisku i prześladowań wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej”.

Papież Leon XIV przyjął delegację z Jad Waszem

Jad Waszem to oficjalny izraelski urząd ds. pamięci ofiar Holokaustu, stanowi kluczowy ośrodek badań nad historią Szoah. Instytucja koncentruje się na systematycznym gromadzeniu świadectw i archiwizacji milionów dokumentów, tworząc najobszerniejszą na świecie bazę wiedzy o losach narodu żydowskiego podczas II wojny światowej.

Działalność Jad Waszem to też ośrodek dydaktyczny, który tworzy programy edukacyjne i zwalczający przejawy antysemityzmu. Istotnym filarem pracy instytutu jest prowadzenie procesów badawczych mających na celu uhonorowanie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Instytucja honoruje tym tytułem tych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów.

Do tej pory trzech papieży odwiedziło Jad Waszem podczas swoich podróży do Ziemi Świętej: Jan Paweł II (2000), Benedykt XVI (2009) i Franciszek (2014). Wszyscy trzej wzięli udział w uroczystościach upamiętniających w Sali Pamięci, spotkali się z ocalałymi i oddali hołd ofiarom Holokaustu. W Sali Pamięci widnieją nazwy 22 hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, które stały się miejscem męczeństwa milionów ludzi. W centralnym punkcie sali płonie Wieczny Płomień, a przed nim znajduje się krypta z prochami ofiar przywiezionymi z miejsc kaźni. To właśnie tam, głowy państw oddają hołd pomordowanym, składając wieńce i uczestnicząc w chwilach milczenia.

