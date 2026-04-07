Na Ukrainie stanął pomnik Jana Pawła II

Pomnik św. Jana Pawła II w Żytomierzu przy ulicy noszącej imię papieża Polaka jest inicjatywą duchownego. Wspólnota parafialna poparła pomysł i pomogła w jego realizacji. – Jestem przekonany, że postawienie pomnika Jana Pawła II w pobliżu kościoła Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu, a także na ulicy, która ponad 10 lat temu, w ramach procesu dekomunizacji, została przemianowana z ulicy Mykoły Ostrowskiego na ulicę św. Jana Pawła II, jest całkiem logiczne. Papież jest osobą o nieskazitelnej reputacji w skali światowej. Zapisał się w historii jako postać jasna i pozytywna, człowiek silnej wiary, wzór w propagowaniu wartości duchowych i pokojowego współistnienia ludzi na Ziemi. Jan Paweł II zawsze niezwykle wspierał Ukrainę i Ukraińców i zawsze dążył do tego, aby nasz kraj, nasz naród odnosił sukcesy, był niezależny i silny duchowo – powiedział ks. Olszewski.

Pomnik papieża na Ukrainie

Rzeźba o wysokości 2 metrów i 40 centymetrów, ważąca 300 kilogramów, została wykonana przez lwowskiego artystę i rzeźbiarza Bohdana Hreczaka. – To oryginalne dzieło artysty. Tak właśnie widział papieża. Artysta nie skopiował swojego dzieła z żadnego innego pomnika papieża, które wzniesiono w pobliżu świątyń. To znaczy bez tradycyjnego stroju i małej białej piuski (pileolus), którą papież często nosił, co symbolizowało jego przynależność do papieskiego stanu. W dziele Bohdana Hreczaka Jan Paweł II jest pozbawiony zbędnych atrybutów, skromny, łagodny, życzliwy i przystępny. Taki był za życia. Ponadto, jego głowa jest lekko pochylona do przodu, a ręce skrzyżowane na dole. W ten sposób artysta chciał podkreślić jego całkowitą pokorę, pomimo sprawowania urzędu najwyższej rangi – powiedział proboszcz.

Cokół pomnika wykonał miejscowy kamieniarz z Dowżyka, Paweł Cymbałyuk. Dodatkowo po obu stronach pomnika umieszczono tablice kompozytowe. Na obu z nich wyryto słowa Papieża. Na pierwszej znajduje się cytat Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu w 1978 roku, a na drugiej słowa, które wypowiedział pod koniec życia w Krakowie, będąc już ciężko chorym.

Oficjalne odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II w Żytomierzu planowane jest w niedalekiej przyszłości. Daty jeszcze nie ustalono. Konsekracja świątyni, w pobliżu której pomnik został ustawiony, odbędzie się 25 kwietnia br. Kamień węgielny pod jej budowę położono w 2008 roku.

