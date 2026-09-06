Wojna na Ukrainie. Papież ponawia apel

Leon XIV mówił o wojnie na Ukrainie po niedzielnej modlitwie Anioł Pański. Odniósł się do ostatnich ataków na ukraińskie miasta i obiekty infrastruktury cywilnej, w których zginęli niewinni ludzie. – Z bólem śledziłem doniesienia o brutalnych atakach, które w ostatnim czasie dotknęły wiele miast i obiektów infrastruktury cywilnej na Ukrainie, powodując śmierć niewinnych osób – powiedział papież.

Ojciec Święty zapewnił o swojej bliskości z Ukraińcami, którzy od lat doświadczają konsekwencji wojny. – Moje serce łączy się z cierpieniem ludności, która od lat żyje w niepokoju i lęku – mówił. Leon XIV ponowił jednocześnie wezwanie do zakończenia działań prowadzących do kolejnych ofiar i zniszczeń. – Ponawiam apel o położenie kresu przemocy, zaprzestanie zniszczeń oraz otwarcie serc na dialog i pokój – wezwał papież.

Otworzyć przestrzeń dla dyplomacji

Szczególną uwagę Ojciec Święty zwrócił na działania podejmowane w ostatnich dniach w celu wznowienia rozmów. Wyraził nadzieję, że doprowadzą one do rzeczywistego postępu. – Mam nadzieję, że wysiłki podjęte w tych dniach na rzecz wznowienia negocjacji przyniosą konkretne owoce i otworzą przestrzeń dla dyplomacji – powiedział Leon XIV.

Na zakończenie apelu papież rozszerzył swoją intencję na wszystkie miejsca dotknięte wojną i przemocą. – Zanieśmy naszą modlitwę do Pana, aby we wszystkich konfliktach na świecie zwyciężała zgoda – wskazał.

Pozdrowienia dla pielgrzymów

Po modlitwie Leon XIV pozdrowił Rzymian i pielgrzymów przybyłych z różnych krajów. W sposób szczególny zwrócił się do wspólnoty Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego "Studienhaus Sankt Lambert" z Lantershofen w Niemczech. Powitał także pielgrzymów z parafii św. Ulryka biskupa w Musestre koło Treviso oraz chór diecezji Oppido Mamertina-Palmi, któremu towarzyszył biskup.

Nawiązując do kończącego się okresu wakacyjnego, papież przypomniał: – Gdy po wakacyjnej przerwie stopniowo powracamy do naszych codziennych zajęć, prośmy Pana, aby nam towarzyszył i wspierał nas swoim światłem.

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