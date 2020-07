Oni powinni bać się Hołowni. Jednoznaczne wyniki sondażu

Komu zaszkodzi wejście do wielkiej polityki ugrupowania Szymona Hołowni? Odpowiedź na to pytanie w sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl.

W badaniu w którym uwzględniono Polskę 2050 Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 39 proc.(w sondażu bez Hołowni - 42 proc.). Co znamienne, na drugim miejscu znalazło się właśnie ugrupowanie Szymona Hołowni, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 23 proc. respondentów. Dopiero na trzecim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 19 proc. (w badaniu bez Hołowni - 28 proc.) Tuż za podium uplasowała się Konfederacja z poparciem 9 proc. (w badaniu bez Hołowni - 11 proc.). Dalej Lewica z wynikiem 6 proc. (w badaniu bez Hołowni 10 proc.). Jak się okazuje, formacja Polska 2050 zagroziłaby również Ludowcom. PSL mogłoby w tym przypadku liczyć na zaledwie 3 proc. (bez Hołowni 5 proc.). Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 17 do 20 lipca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1076. Czytaj także:

