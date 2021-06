Sondaż: Kto wygra EURO 2020? Polacy bezlitośni dla drużyny Sousy

Rozgrywki grupowe EURO 2020 wchodzą w decydującą fazę. Część drużyn zakończyła już swoją rywalizację w turnieju. Poznaliśmy już także część par 1/8 finału mistrzostw. W środę reprezentacja Polski rozegra spotkanie ze Szwecją, które zadecyduje o awansie do kolejnej fazy turnieju. CBOS postanowił zapytać Polaków, która drużyna narodowa ma największe szanse na zostanie mistrzem kontynentu. Reprezentacja Paulo Sousy nie może być niestety zadowolona z wyników.

Polacy bez szans na triumf

Ankieterzy CBOS zapytali Polaków, kto ich zdaniem zostanie zwycięzcą tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Prawie połowa respondentów (48,2 proc.) nie potrafiła wskazać drużyny, która mogłaby triumfować w całym turnieju. Najwięcej pozytywnych wskazań uzyskała reprezentacja Francji. Według 12,4 proc. badanych to ekipa znad Loary wygra EURO 2020.

Na drugim miejscu znalazła się drużyna Hiszpanii. Jako mistrza kontynentu widzi ją 10,1 proc. ankietowanych. Trzecia pod względem liczby wskazań okazała się reprezentacja Niemiec (9,1 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły sie drużyny Włoch (5,6 proc.), Anglii (5,3 proc.) oraz Portugalii (2,8 proc.).

Według Polaków, narodowa drużyna nie może liczyć na triumf w całym turnieju. Tylko 1,9 proc. badanych wskazało reprezentację Paulo Sousy jako zwycięzcę EURO 2020. Co ciekawe, środowi rywale Polaków, reprezentacja Szwecji zanotowała jeszcze gorszy wynik (0,1 proc. wskazań).

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób.

Sousa: Mecz jak finał

Podczas wtorkowej konferencji prasowej przed meczem z reprezentacją "Trzech Koron" Paulo Sousa wskazywał, że zdaje sobie sprawę z presji jaka będzie ciążyła na polskich zawodnikach.

– Dla nas ten mecz jest jak finał. Musimy być skoncentrowani jakby to był finał od pierwszych do ostatnich sekund, by odnieść to zwycięstwo – stwierdził Sousa podczas wtorkowej konferencji prasowej.

– Szwecja to zespół bardzo dobrze broniący. W tym roku zagrali 7 meczów i zremisowali tylko jeden - z Hiszpanią. Na tym turnieju nie stracili jeszcze bramki. To jeden z najlepszych zespołów jeżeli chodzi o odbiory i przechwyty piłki. To trudne pokonać taki zespół, mamy jednak swoje atuty i pomysły – dodał.

Początek spotkania w środę o godzinie 18.00. Szwedzi są pewni awansu do 1/8 finału ME. Polacy muszą wygrać, jeśli chcą awansować do dalszej fazy turnieju.

