Polacy wskazali najważniejszy wniosek z wojny na Ukrainie

Badanie przeprowadził internetowy panel konsumencki ARC Rynek i Opinia, cytowany w środę przez portal isbnews.pl. Ankieta została zrealizowana w dniach 17-23 marca tego roku metodą CAWI (za pomocą platformy epanel.pl) na reprezentatywnej próbie 1 072 osób, dobranych pod względem: płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu.

Wnioski dla Polski. Sondaż

Za najważniejszy wniosek z agresji Rosji na Ukrainę Polacy uznali konieczność odcięcia się od dostaw ropy, gazu, węgla i innych surowców pochodzących z Rosji i Białorusi. Wśród powodów wymieniano dwie kwestie – wsparcie dla władzy Władimira Putina i jego machiny wojennej oraz potencjalne wrogie i destrukcyjne działania ze strony Federacji Rosyjskiej, które mają bezpośredni wpływ na naszą gospodarkę. "Polacy zobaczyli, jak wojna wpłynęła choćby na wzrosty cen paliw. Gra podażą, ograniczanie tej podaży przekłada się na wzrost cen w naszym kraju. Dlatego właśnie teraz jest dobry moment na upowszechnianie i rozwój różnych źródeł odnawialnej energii, w tym energii atomowej, do której Polacy dotychczas podchodzili sceptycznie. W sytuacji zagrożenia łatwiej będzie przekonywać Polaków do takich rozwiązań" – oznajmił Adam Czarnecki, cytowany w komunikacie ARC Rynek i Opinia. Odsetek zwolenników uniezależnienia się Polski od dostaw paliw i innych surowców z Rosji i Białorusi wynosi 44 proc. i jest najwyższy wśród najstarszej badanej grupy wiekowej oraz wśród osób najlepiej wykształconych.

O ile co trzeci badany jest za tym, by Polska przygotowywała zaplecze dla ludności na wypadek wojny, a co czwarty, żeby szkoliła społeczeństwo w tym obszarze, o tyle znacznie mniej chętnie respondenci opowiadają się za wprowadzeniem obowiązku służby wojskowej (14 proc.) czy pozwalanie na posiadanie broni (8 proc.).

Czytaj też:

Większość Polaków nie chce kupować w sklepach, które nie wycofały się z RosjiCzytaj też:

"Powszechne, dobrowolne przeszkolenie Polaków". Konfederacja apeluje do rządu