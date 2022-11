Zjednoczona Prawica wciąż liderem, Lewica wyprzedza Hołownię

Badanie na zlecenie portalu Onet przeprowadziła pracownia IBRiS. Z sondażu wynika, że największym poparciem Polaków wciąż cieszy się Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską. Głos na tę koalicję oddałoby 33,8 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do sondażu przeprowadzonego w październiku.

Drugie miejsce należy do Koalicji Obywatelskiej. Chęć oddania głosu na KO deklaruje 27,6 proc. badanych, co oznacza wzrost poparcia o 0,2 pkt proc.

Do zmiany doszło na trzecim miejscu. Na najniższym stopniu podium w badaniu stanęła Lewica z poparciem 10,1 proc. badanych. Dzięki wzrostowi o 1,7 pkt proc. wyprzedziła Polskę 2050 Szymona Hołowni, która zdobyła w listopadowym sondażu 9,6 proc. głosów. To z kolei spadek o 1,7 pkt proc. – opisuje Onet.

Do Sejmu weszłaby jeszcze jedna partia, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Swój głos na PSL oddałoby 6,6 proc. ankietowanych, co sprawia, że jest to wzrost o 1 pkt proc. Poza parlamentem, zgodnie z sondażem, znalazłaby się za to Konfederacja z wynikiem 4,3 proc., co oznacza spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu do października.

Ilu Polaków pójdzie do urn?

"Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?" – respondentom zadano także takie oto pytanie.

Jak czytamy, opcja "zdecydowanie tak" uzyskała 44,6 proc. głosów, zaś opcja "raczej tak" — 13,8 proc. Możliwość "raczej nie" wybrało 18,7 proc. badanych, a zdecydowanie udział w wyborach wykluczyło 21,1 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych jest 1,8 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 14-15 listopada 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

