Ile PiS traci bez Solidarnej Polski? Najnowszy sondaż

Instytut Badań Pollster zapytał wyborców Zjednoczonej Prawicy, na kogo zagłosowaliby w wyborach, gdyby Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska startowały oddzielnie.

92 proc. z nich zadeklarowało, że w takim wypadku zagłosowałoby na partię Jarosława Kaczyńskiego, a 6 proc., że na ugrupowanie Zbigniewa Ziobry. Zdania w tej sprawie nie miało 2 proc. pytanych.

Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa z Solidarnej Polski, powiedział w rozmowie z "Super Expressem", że jego partia jest zainteresowana "wspólnym startem jako twarde, suwerennościowe skrzydło Zjednoczonej Prawicy, ale dynamika wydarzeń jest taka, że nie da się wykluczyć także negatywnych scenariuszy".

PiS ma monopol na prawicy?

Prof. Rafał Chwedoruk pytany przez "SE", czy te 6 proc., które chce głosować na partię Ziobry, może mieć decydujące znacznie w przyszłorocznym wyborach parlamentarnych, stwierdził, że "niekoniecznie". Jak tłumaczył, 6 proc. w porównaniu z całym elektoratem prawicy to wynik "niewystarczający do przekroczenia progu wyborczego, a nawet do uzyskania finansowania partii z budżetu". – Potwierdza się, że na prawicy nie ma przestrzeni dla formacji politycznej innej niż PiS – podkreślił politolog.

W jeszcze jeden wspólny start Zjednoczonej Prawicy wierzy Jarosław Kaczyński, który w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" powiedział, że ZP musi zachować jedność, jeśli chce wygrać wybory. – Rozumiem ambicje, rozumiem inne oceny różnych kwestii, ale każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co jest naszym celem? Realizacja tych pierwszych czy dywagacje na temat tych drugich albo zwycięstwo i utrzymanie władzy – powiedział prezes PiS.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 17-18 grudnia 2022 r. metodą CAWI na próbie 1063 dorosłych Polaków.

