Kaczyński przestrzelił? Sondaż ws. 800 plus

W niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus. Od przyszłego roku świadczenie finansowe będzie wynosić 800 złotych.

Sondaż: Polacy sceptyczni

O pomysł Kaczyńskiego zapytał portal Onet, a sondaż przeprowadziła pracownia UCE RESEARCH. Pytanie brzmiało: Czy popierasz podniesienie świadczenia 500+ do 800 zł? Polacy są mocno podzieleni w tej kwestii, a niemal połowa badanych krytycznie ocenia propozycję PiS.

Aż 46 proc. respondentów twierdzi, że nie jest to dobry pomysł. Odpowiedź "zdecydowanie nie" zaznaczyło go 30,9 proc., podczas gdy 15,1 proc. – "raczej nie". Z kolei 36,7 proc. uważa, że to dobry pomysł. 16 proc. uczestników sondażu "zdecydowanie" popiera takie rozwiązanie, a 20,7 proc. zaznaczyło opcję "raczej tak".

Ponadto 10,3 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii w tym temacie, a 7 proc. respondentów zaznaczyło opcję "nie obchodzi mnie to".

Poparcie wygląda różnie w zależności od tego, czy dana grupa respondentów pobiera już teraz świadczenie 500 plus. Wśród obecnych beneficjentów świadczenia waloryzację popiera 53,7 proc., podczas gdy w grupie niepobierającej 500 plus, rozszerzenie popiera 24,6 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniu 15-16 maja 2023 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH dla portalu Onet.pl na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków w wieku 18-80 lat.



Ile będzie nas kosztowało 800 plus?

Koszt waloryzacji programu to około 24 mld złotych. – To jest przede wszystkim podniesienie, waloryzacja 500 plus do poziomu 800 złotych. Przy czym warto podkreślić że to jest znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia tego bardzo ważnego programu, bo pojawiły się takie głosy, że to jedynie rekompensuje inflację. 60 proc. więcej to znacznie więcej niż ośmioletnia inflacja, nawet licząc na koniec tego roku około 46 proc. – wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski został zapytany, czy zrealizowanie propozycji waloryzacji programu 500 plus wiązałoby się z podwyższeniem podatków w Polsce. – Nic mi nie wiadomo o tym, żebyśmy mieli w planie podnieść podatki – stwierdził polityk.

– Dla nas program 500 plus to inwestycja w rodziny, inwestycja w to, aby wyrównać szanse wszystkim, którzy pochodzą z mniejszych miejscowości na taki sam start życiowy, jaki mają dzieci z dużych miast – oznajmił Sobolewski.



Czytaj też:

Zaskakujące informacje ws. 800 plus. "To efekt słów Donalda Tuska"Czytaj też:

Siemoniak: PiS jest w trudnej sytuacji. Zobaczymy, co zrobi Kaczyński