Polityczna emerytura Kaczyńskiego "dobra dla Polski"? Nowy sondaż

Według nieoficjalnych doniesień medialnych Jarosław Kaczyński ma przejść w 2025 r. na polityczną emeryturę.

W Prawie i Sprawiedliwości nie ustaje dyskusja na temat przejęcia schedy po Kaczyńskim. W rozmowach przewija się kilka nazwisk, choć jedno budzi szczególne ożywienie.

Walka o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości

Prezes PiS miał zapowiedzieć, że nie będzie osobiście wskazywał żadnego polityka, ani nikogo "namaszczał" na swojego następcę. O tym, kto zostanie nowym szefem partii, ma zdecydować planowany na pierwszą połowę 2025 r. kongres wyborczy ugrupowania.

Na krótkiej liście potencjalnych kandydatów oprócz Mateusza Morawieckiego, który jako pierwszy zgłosił swój akces do przejęcia władzy w partii po Kaczyńskim, obecnie znajdować się mają jeszcze trzy nazwiska: Beaty Szydło, Mariusza Błaszczaka oraz Przemysława Czarnka. To ten ostatni ma mieć – w kontekście obecnych wydarzeń – największe szanse. Swoje przywództwo pokazał podczas ostatniego sporu, jaki wybuch w Prawie i Sprawiedliwości wobec decyzji dot. głosowania ws. odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Szef klubu Mariusz Błaszczak miał zarządzić dyscyplinę i głosowanie "za" odwołaniem Bosaka. Duża grupa posłów była jednak przeciwna. Na czele "buntu" miał stanąć były minister edukacji i nauki.

Ten sondaż nie spodoba się Kaczyńskiemu

W nowym sondażu dla portalu rp.pl ankieterzy pracowni SW Research zapytali respondentów, jak oceniliby odejście prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę.

Najwięcej, 47 proc. badanych stwierdziło, że byłoby to "dobre dla Polski". 8,9 proc. ankietowanych uznało, że byłoby to "niekorzystne dla Polski". 11,6 proc. uczestników badania jest zdania, że nie byłoby to ani "dobre", ani "niekorzystne" dla Polski. 23,7 proc. pytanych nie wierzy, by Jarosław Kaczyński odszedł na polityczną emeryturę w 2025 r. Z kolei 8,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Więcej niż połowa osób (52 proc.) w wieku do 24 lat uważa, że przejście prezesa PiS na polityczną emeryturę zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami byłoby dobre dla Polski. Tak samo wypowiada się co drugi respondent z wykształceniem wyższym. Najczęściej na korzyść Polski wynikającą z politycznej emerytury Jarosława Kaczyńskiego wskazują badani z dochodem powyżej 5000 zł netto (51 proc.). Połowa respondentów z miast o wielkości między 20 a 99 tys. mieszkańców jest zdania, że przejście Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę w przyszłym roku byłoby dobre dla Polski – wskazał Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 23-24 stycznia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

