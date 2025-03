Młodych Polaków zapytano o związki partnerskie. Zaskakujące wyniki badań

Pracownia od kilku lat bada poparcie Polaków dla tego postulatu. W najnowszym sondażu widać wyraźną zmianę w nastrojach społecznych. O ile w 2022 roku aż 53 proc. Polaków popierało wprowadzenie związków partnerskich, tak w 2025 roku ten odsetek spadł do 49 proc. Z kolei rośnie liczba przeciwników – w 2022 roku było ich 39 proc., podczas gdy obecnie jest to 42 proc. Te wyniki oznaczają, że różnica między osobami o podejściu liberalnym i konserwatywnym w ciągu kilku lat stopniała z 14 proc. do zaledwie 7 proc.

Pracownia też badała "skrajne głosy", czyli osoby, które mówią "absolutnie tak" związkom partnerskich i te, które mówią im "absolutnie nie". Również tutaj widać wyraźną zmianę. w 2022 "absolutnych przeciwników" było 14 proc., a obecnie jest to 21 proc. Z kolei liczba "absolutnych zwolenników" stopniała z 16 proc. w 2022 roku do 14 proc. obecnie.

Widzimy też wyraźną zmianę w podejściu młodego pokolenia (18-29 lat). W 2023 roku aż 60 proc. młodych popierało wprowadzenie związków partnerskich, a 26 pro. było im przeciwnych (14 proc. nie miało zdania). Obecnie widać wyraźną zmianę – w 2025 roku liczba zwolenników wśród młodych stopniałą do 45 proc., a liczba przeciwników wzrosła do 43 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóćh lat przewaga zwolenników zmalała z 34 pkt. proc. do zaledwie 2 pkt. proc.

Tarcia w rządzie ws. związków partnerskich

Jak informował niedawno "Dziennik Gazeta Prawna", projekt ustawy ws. związków partnerskich zaczął budzić coraz więcej wątpliwości wśród członków rządu.

Zdaniem przedstawicieli części resortów, wprowadzenie takiego rozwiązania będzie służyć innym celom, niż pierwotnie zakłada ustawodawca. Może to bowiem oznaczać instrumentalne wykorzystywanie nowej instytucji.

"Projektodawca powinien rozważyć, czy wprowadzenie takich samych preferencji dla osób pozostających w związku partnerskim, jakie przysługują małżonkom, nie będzie prowadzić do nadużyć" – można przeczytać w uwagach, które zgłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Swoje zaniepokojenie wyrazili również Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prof. Marcin Wiącek i MSWiA wskazują, że związki partnerskie z racji, że maja być łatwo zawierane i równie łatwo rozwiązywane, będą służyły innym celom niż budowanie trwałych relacji między dwojgiem ludzi. Ich zdaniem w grę może bowiem wchodzić np. unikanie opodatkowania, obejście obostrzeń związanych z zakupem nieruchomości rolnych czy też otrzymanie ochrony międzynarodowej na terenie Polski.

