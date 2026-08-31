Morawiecki zagrał va banque. Oto, jak ocenili go Polacy

Większość badanych pozytywnie ocenia inicjatywę „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego. Z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 43,9 proc. respondentów uznaje ją za udaną, podczas gdy 32,1 proc. uważa ją za nieudaną. Pozostali ankietowani nie potrafili jednoznacznie ocenić inicjatywy.

Morawiecki ma szanse? Tak ocenili go Polacy

Wśród osób oceniających projekt pozytywnie 41,5 proc. określa go jako "raczej udany", a jedynie 2,5 proc. jako "zdecydowanie udany". Z kolei 26,8 proc. badanych uważa inicjatywę za "raczej nieudaną", a 5,3 proc. za "zdecydowanie nieudaną". Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 23,9 proc. respondentów.

Co myślą zwolennicy rządu Tuska?

Oceny wyraźnie różnią się w zależności od preferencji partyjnych. Wśród wyborców partii opozycyjnych aż 51,3 proc. uznaje inicjatywę za udaną, natomiast wśród zwolenników obozu rządzącego odsetek ten wynosi 29,9 proc. W grupie pozostałych wyborców, czyli osób niezdecydowanych i niegłosujących na wskazane ugrupowania, pozytywnie projekt ocenia 47,2 proc.

Najwięcej głosów negatywnych jest wśród wyborców obozu rządzącego – 36,7 proc. z nich uważa inicjatywę za nieudaną. Wśród wyborców opozycji jest to 33,4 proc., a wśród pozostałych badanych – 22,9 proc.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" w dniach 21–22 sierpnia 2026 roku metodą CATI na próbie 1067 osób.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom PiS rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Czytaj też:

Wspólna lista PiS i Rozwoju Plus? Kaczyński wskazał zasadniczą przeszkodę Czytaj też:

"Polityka tego zdrajcy". Jaki kpi z Morawieckiego i wyciąga nagranie o KPO