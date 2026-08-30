"Polityka tego zdrajcy". Jaki kpi z Morawieckiego i wyciąga nagranie o KPO

Jaki zarzucił byłemu prowadzenie polityki, przez którą – jego zdaniem – część wyborców odeszła od PiS. Morawieckiego nazwał "zdrajcą".

Jaki: Cała operacja oddała Polskę Tuskowi

Jaki zamieścił fragment wypowiedzi Morawieckiego z okresu sporu w Zjednoczonej Prawicy o Krajowy Plan Odbudowy. Ówczesny premier przekonywał polityków Solidarnej Polski do poparcia KPO. – Chcę przedstawić wszystkim posłom Solidarnej Polski, jakie korzyści wiążą się dla wzrostu PKB, dla wzrostu gospodarki, dla wzrostu liczby miejsc pracy, dla podniesienia wynagrodzeń, dla rozwoju inwestycji właśnie z przyjęcia Krajowego Programu Odbudowy – mówił Morawiecki.

Odnosząc się do sporu o sądownictwo, stwierdził, że "dla niektórych te problemy, kilku sędziów w prawo, w lewo, mogą być nieco istotniejsze", ale wskazywał, że "są pewne wartości wyższe". – Program pod tytułem Krajowy Program Odbudowy, czyli Next Generation EU, jest bardzo dobrym programem – przekonywał na dołączonym nagraniu Morawiecki.

Jaki skomentował nagranie słowami: "Posłuchajcie ‘miażdżące fakty’ jak mówił, czyli jak uratowano kastę za pieniądze z KPO, które nigdy nie dotarły. Cała operacja oddała Polskę Tuskowi" – napisał na X.

"Polityka tego zdrajcy i jego ludzi"

Jaki odniósł się również do sytuacji PiS po odejściu Morawieckiego i utworzeniu przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. "W dłużej perspektywie zobaczycie «Efekt Morawieckiego» – wyborcy zaczynają wracać do PiS. Ogromne grupy Polaków odeszło od nas ze wglądu na politykę tego zdrajcy i jego ludzi" – napisał [pisownia oryginalna].

Wymienił przy tym KPO, Zielony Ład, kamienie milowe oraz SAFE. "Teraz wszystko będzie wracać do normy. Nie będzie już nigdy takiej polityki. Racjonalni i ideowi wyborcy prawicy zaczną odzyskiwać swoją partię. Wreszcie" – dodał Jaki.

"Efekt Morawieckiego"

Jaki nawiązał do artykułu wPolityce.pl poświęconego sondażowi Social Changes dla Telewizji wPolsce24. KO uzyskała w nim 29 proc., PiS 24 proc., Konfederacja 15 proc., Konfederacja Korony Polskiej 10 proc., a Rozwój Plus 4 proc. Wyniki komentował w „Salonie Dziennikarskim” na antenie wPolsce24 Krzysztof Zielke. – Wydaje mi się, że jest to efekt odejścia Morawieckiego. Jednak wielu wyborców odeszło od PiS-u, źle oceniając niektóre decyzje rządu Morawieckiego i teraz kiedy on odszedł, oni wracają – powiedział.

Piotr Semka zwrócił natomiast uwagę na wyniki ugrupowania byłego premiera. – W sondażach grupa Morawieckiego nie przekracza 6,7. Nie widziałem większego sondażu, a są sondaże, w których jest pod kreską, więc efektu wow nie ma – stwierdził publicysta.

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