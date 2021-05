Kolejne trofeum w kolekcji Lewandowskiego. Zdobył je jako pierwszy Polak

Lewandowski zdobył w tym sezonie dla Bayernu Monachium 41 bramek. To rekord wszechczasów Bundesligi. Wynik umożliwił także polskiemu napastnikowi zdobycie kolejnej nagrody. Tym razem do kolekcji kapitana reprezentacji Polski trafił Złoty But - nagroda dla najlepszego strzelca występującego w klubie należącym do najważniejszych lig zrzeszonych w UEFA. Lewandowski wyprzedził Leo Messiego z Barcelony oraz Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn.

Rekord Muellera

W sobotę polski zawodnik przeszedł do historii Bundesligi oraz europejskiej piłki. Pod koniec mieczu z Augsburgiem Lewandowski zanotował 41. trafienie w sezonie bijąc tym samym kilkudziesięcioletni rekord należący do Niemca Gerda Muellera. Reprezentant Polski dokonał tego w zaledwie 29 ligowych występach.

W jednym z wywiadów przed decydującym o rekordzie spotkaniu Lewandowski zapewniał, że jest gotowy do zdetronizowania wielkiego niemieckiego zawodnika.

– Mam oczywiście wielki respekt do dokonań Gerda Muellera, tego co zrobił nie tylko dla niemieckiej piłki, ale i dla całego europejskiego i światowego futbolu. Jest to wielkie nazwisko. Stać na równi z taką osobą, to jest coś niezwykłego, ale (...) rekordy są po to, żeby je próbować pobijać – powiedział.

Kolejna nagroda

Teraz Lewandowski, jako pierwszy polski zawodnik w historii, zdobył nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca najważniejszych europejskich lig piłkarskich.

Za każdą strzeloną bramkę zawodnicy otrzymują punkty. Ci występujący w Premier League, LaLiga, Ligue 1, Serie A czy Bundesliga za każde trafienie zyskują dwa punkty.

Lewandowski zdobył 41 bramek i uzyskał 82 punkty. Drugi w klasyfikacji Leo Messi strzelił 30 goli i zdobył 60 punktów. Na ostatnim stopniu podium znalazł się Cristiano Ronalda, który zdobył 29 goli i 58 punktów.

Czytaj też:

Lewandowski o pobiciu rekordu Müllera: Jeszcze jedno wyzwanie przede mnąCzytaj też:

Były reprezentant Niemiec chce, aby klub zabronił Lewandowskiemu pobicia rekordu Muellera