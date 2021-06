Polacy mierzą się z Hiszpanami. Dzisiaj mecz ostatniej szansy

W sobotę o godz. 21:00 Polska rozegra swój drugi mecz na Euro 2020. Rywalem naszych piłkarzy będzie Hiszpania – faworyt całego turnieju. Po słabym meczu i przegranej ze Słowacją (2:1) nastroje w drużynie prowadzonej przez Paulo Sousę są bojowe. Polacy zagrają bez Grzegorza Krychowiaka, który w spotkaniu ze Słowacją otrzymał dwie żółte kartki i musiał opuścić boisko.

Trener nie traci optymizmu

Po ostatnim meczu trener Paulo Sousa podkreślał, że polskiej drużynie potrzeba więcej optymizmu, gdyż do zdobycia nadal jest jeszcze sześć punktów.

Sousa przyznał, że wszyscy w polskiej ekipie mają świadomość, iż w sobotę częściej przy piłce będą Hiszpanie, że to gospodarze będą prowadzić grę. – Ale równie dużą mamy świadomość po co tu przyjechaliśmy i jaki wynik chcemy osiągnąć. Wiemy, jak będzie wyglądać mecz, ale też wiemy, w jaki sposób możemy Hiszpanom zagrozić. Musimy wiedzieć, jak bronić, blokować, ale też kiedy i jak przejść do ataku – dodał.

Również polscy piłkarze zapewniali, że nie składają broni.

– Hiszpanie zobaczą, jak polska husaria broni. Skupiamy się na tym, jak my możemy zagrać, żeby odnieść sukces, żeby każdy z nas zagrał najlepszy mecz – mówił Jan Bednarek na konferencji prasowej.

Najgorszy z możliwych scenariuszy

Z dotychczasowego bilansu wynika bowiem, że reprezentacja Szwecji po dwóch meczach zgromadziła cztery punkty. Na drugim miejscu uplasowała się Słowacja, której udało się zdobyć trzy punkty. Tuż przed Polską, która nie zdobyła jeszcze żadnego punktu znajduje się Hiszpania z - jak na razie - jednym punktem.

Wyniki te oznaczają, że jeżeli nasi piłkarze przegrają sobotni mecz z Hiszpanią w Sewilli, stracą szansę na co najmniej trzecie miejsce, które przy dobrym bilansie punktowym i bramkowym może dać awans do 1/8 finału. W takim scenariuszu nawet zwycięstwo w meczu ze Szwecją nie pozwoli nam wyprzedzić Słowaków ze względu na gorszy bilans bezpośrednich meczów.

Czytaj też:

Trener Hiszpanów: Lewandowski może odmienić ten meczCzytaj też:

Warszawa. W weekend na PGE Narodowym strefa kibica i szczepienia bez rejestracji