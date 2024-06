Probierz zabrał głos ws. kontuzji Lewandowskiego. "Inni czekają na swoją szansę"

W trakcie poniedziałkowego meczu towarzyskiego piłkarskiej reprezentacji Polski z Turcją Robert Lewandowski musiał zejść z boiska. Piłkarz sygnalizował ból w mięśniu dwugłowym uda i nie chciał ryzykować poważnej kontuzji tuż przed rozpoczynającymi się w piątek mistrzostwami Europy w Niemczech.

We wtorek Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że u Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu Euro, z Holandią (niedziela, 16 czerwca, godz. 15:00). "Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" – przekazał w komunikacie PZPN.

Kontuzja Lewandowskiego. Trener zabrał głos

Reprezentacja Polski przebywa już w swojej bazie treningowej w Hanowerze. Trener Michał Probierz został na środowej konferencji prasowej zapytany o kontuzję kapitana kadry, Roberta Lewandowskiego. – Nie ma co ukrywać, że Robert jest bardzo ważną częścią zespołu, jednym z najlepszych zawodników na świecie. Mam pełne zaufanie do sztabu medycznego. I ufam, że jeśli coś mówimy i mówimy to oficjalne, to jest to pewne. Oficjalne stanowisko było i nie ma innego. Jest jedno, które przedstawił nasz doktor, Jacek Jaroszewski – powiedział Michał Probierz. Odniósł się w ten sposób do słów selekcjonera reprezentacji Holandii. Ronald Koeman stwierdził, że nie jest przekonany, czy Lewandowski jest kontuzjowany. – Nie wiem też, czy wszystkie komunikaty, które się pojawiają, są prawdziwe. Zobaczymy w niedzielę, czy faktycznie nie zagra – oznajmił.

– Nie znam osobiście Koemana. Trudno mi powiedzieć, co siedzi w jego głowie – zaznaczył trener reprezentacji Polski.

Probierz wybrał kapitana reprezentacji Polski

– Czasami trudno wyobrazić sobie naszą grę bez Roberta Lewandowskiego, ale inni czekają na swoją szansę – zaznaczył Michał Probierz. Selekcjoner ogłosił, że w meczu przeciwko Holandii w roli kapitana zespołu Roberta Lewandowskiego zastąpi Piotr Zieliński.

W grupie D mistrzostw Europy 2024 w Niemczech, które odbędą się w dniach 14 czerwca – 14 lipca, rywalami reprezentacji Polski będą: Holandia, Austria oraz Francja.

Czytaj też:

Ukraiński dziennikarz atakuje Romanczuka: Zdrajca