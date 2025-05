Ostrzeżenie za "Należę do Jezusa"

W niedzielę napastnik Liverpoolu Cody Gakpo strzelił gola w meczu zakończonym miażdżącym zwycięstwem 5-1 nad Tottenhamem, pieczętując tym samym zdobycie przez swój klub tytułu mistrza Anglii. Teraz został oficjalnie upomniany za to, że chwilę po zdobyciu gola pokazał koszulkę z napisem "Należę do Jezusa". Koszulka i umieszczone na niej hasło przypominało tę, którą nosił legendarny zawodnik AC Milan Kaka podczas finału Ligi Mistrzów w 2007 roku. Wtedy jednak manifestacja wiary nie była jeszcze karana.

Football w okowach politycznej poprawności

Teraz angielski Związek Piłki Nożnej (FA) potwierdził, że skierował do Gakpo pismo w tej sprawie, aby upomnieć go, że pojawianie się na jakimkolwiek elemencie odzieży, butów piłkarskich lub innym sprzęcie deklaracji o jakimkolwiek przekazie religijnym jest zabronione. Regulują to przepisy dotyczące wyglądu stroju piłkarskiego oraz – co brzmi zabawnie – reklamy prezentowanej na stadionach Premier League.

"Na sprzęcie nie mogą znajdować się żadne polityczne, religijne lub osobiste slogany, wypowiedzi lub obrazy. Gracze nie mogą odsłaniać bielizny, która przedstawia polityczne, religijne, osobiste slogany, oświadczenia lub obrazy lub reklamy inne niż logo producenta” – brzmi jeden z paragrafów regulaminu rozgrywek.

Zgodnie z innym "za jakiekolwiek przewinienie zawodnik i/lub drużyna zostaną ukarani przez organizatora rozgrywek, krajowy związek piłki nożnej lub FIFA”.

Upomnienia za manifestowanie wiary

Sytuacja ma miejsce pięć miesięcy po tym, jak FA dwukrotnie wysłała podobne upomnienia do kapitana Crystal Palace, Marca Guehiego, który pokazał się na boisku w koszulce z hasłem "Kocham Jezusa" i napisem "Jezus cię kocha". Ten ostatni własnoręcznie umieścił na specjalnej tęczowej opasce do której noszenia został tego dnia zmuszony. Miało to bowiem związek z coroczną obowiązkową kampanią Rainbow Laces, wspierającą społeczność LGBTQ+ i promująca "różnorodność w świecie sportu”.

Tęczowe opaski zostały rozdysponowane przez władze Premier League do 20 drużyn angielskiej ekstraklasy. Po tym fakcie Guehi'emu zarzucono "złamanie regulamin rozgrywek”.

