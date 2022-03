Pomoc dla Ukrainy. Przedstawiciele polskiego biznesu zebrali ponad milion złotych

– Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tym, co dzieje się aktualnie na Wschodzie. Ludzkie cierpienie i lęk docierają do nas z każdej strony. Wobec tego bezprzykładnego aktu nie można się zgodzić, by Ukraina pozostała bez wsparcia. Jedną z inicjatyw w ramach organizacji Pracodawcy RP jest uruchomienie specjalnego rachunku bankowego, na który można przelać środki finansowe – mówi Rafał Baniak, Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup niezbędnych artykułów, które będą w danej chwili najbardziej potrzebne i uzgadniane ze stroną rządową. Zbieranie środków prowadzone jest w trybie ciągłym. Zakupy będą realizowane na bieżąco i prowadzone do czasu stabilizacji sytuacji na Ukrainie. Im więcej środków uda się zgromadzić, tym więcej artykułów będzie można zakupić i przekazać poszkodowanym w Ukrainie. Liczy się każda kwota.

Oficjalne rachunki bankowe zbiórki prowadzonej przez Pracodawców RP:

w PLN PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”

w EURO IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935

SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem „UKRAINA”

– Działania przedsiębiorców w ramach naszej akcji nie ograniczają się do przekazywania wpłat. Firmy wykorzystują wszystkie swoje zasoby, by nieść wymierną pomoc w takich obszarach jak transport, zakwaterowanie czy wsparcie w szukaniu pracy. Teraz najważniejsza jest pełna solidarność z Ukraińcami. Ich walka jest naszą wspólną sprawą jako obywateli europejskich społeczeństw demokratycznych – mówi Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Dodatkowo Pracodawcy RP wraz z partnerami działają w zakresie:

1. Zapewnienia miejsc pracy oraz zakwaterowania szczególnie dla osób przybywających z Ukrainy. Pracodawcy RP pomogą we wszelkich kwestiach technicznych związanych z połączeniem konkretnego pracodawcy z pracownikiem.

2. Zbierania zgłoszeń dotyczących potrzeb w sprawie pomocy dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy. Utworzono specjalny adres pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl, na który można:

a) przesyłać konkretne deklaracje pomocy, jaką można zapewnić za pośrednictwem Pracodawców RP – tj. środki opatrunkowe, opaski uciskowe, antyseptyki na rany, środki na zatrzymanie krwawienia, bielizna medyczna, duże pieluchy, apteczki, artykuły higieniczne, witaminy dla dzieci i – w miarę możliwości – leki przeciwbólowe, antybiotyki, substytuty krwi, etc.,

b) kierować informacje o osobach potrzebujących pomocy, jak również o innym zapotrzebowaniu

w zakresie organizacji pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy.

3. Obsługi dedykowanej infolinii dla obywateli z Ukrainy dostępnej dla potrzebujących 24/7. Wystarczy zadzwonić na numer +48 730 250 670, aby otrzymać pomoc i niezbędne informacje

(w języku polskim i ukraińskim).

4. Obsługi prawnej wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką – pomoc prawna dot. legalizacji dokumentów i zatrudnienia oraz organizacji pobytu obywateli Ukrainy w naszym kraju.

5. Aktywnego poszukiwania tłumaczy polsko-ukraińskich. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się pod adres emailowy: pomocdlaukrainy@pracodawcyrp.pl

Czytaj też:

Pomoc Ukrainie. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce Pracodawców RP