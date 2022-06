Spotkanie autorskie z ks. Robertem Skrzypczakiem, autorem „Między Chrystusem a Antychrystem”.

W najnowszej książce „Między Chrystusem a Antychrystem”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Esprit, ks. Robert Skrzypczak analizuje tajemniczą postać ANTYCHRYSTA. Powracając do znamiennych zapowiedzi biblijnych, objawień maryjnych i spostrzeżeń wybitnych postaci czasów współczesnych, stara się odczytać konkretne znaki czasów. Przywołuje wstrząsające nauczanie kard. Biffiego oraz profetyczne słowa z książki Włodzimierza Sołowjowa i dostrzega, że Antychryst będzie miał twarz pojednawczą, będzie zwodzicielskim, „UŚMIECHNIĘTYM TRUCICIELEM”. Wniesie do świata wiele humanizmu, lecz jednocześnie zrobi wszystko, by samym sobą zakryć prawdziwego Chrystusa. Jak się temu przeciwstawić?

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki oraz zdobycia autografu autora.

Miejsce:

Centrum Prasowe Foksalul. Foksal 3/5 WarszawaData:8 czerwca (środa)start: 18:30Prowadzenie:Grzegorz Górny, znany i ceniony dziennikarz oraz publicysta

Przewidziany jest czas na pytania od publiczności.

Serdecznie zapraszamy!