Szkoła po godzinach uczy nawet w wakacje

W ramach projektu planowane jest powstanie serii 12 filmów. Mają to być niedługie, przystępne i atrakcyjne treści skierowane do młodego odbiorcy, osób w wieku nastoletnim oraz studentów (12-26 lat). Filmy poruszą tematykę szeroko pojętych nowych mediów oraz sportu, zdrowego stylu życia, finansów i tego, co młody człowiek powinien o nich wiedzieć oraz podstaw prawa.

Zakres tematyczny jest szeroki i dotyka najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają obecnie młodzi ludzie. Mówimy więc chociażby o bezpieczeństwie w sieci, rozsądnym korzystaniu z social mediów, ochronie własnej prywatności w internecie czy bronieniu się przed cyberprzemocą.

– Bardzo często młodzież, o dzieciach nie wspominając, staje się ofiarą przekonania, że współczesne zagrożenia, zwłaszcza te w sieci nie mogą im zagrozić. Młodzi, od strony technicznej, świetnie się poruszają w wirtualnym świecie, często jednak nie są w pełni świadomi zagrożeń jakie tam na nich czekają. Natomiast dzieci, bardzo szybko stają się aktywnymi użytkownikami internetu, częstokroć psychicznie kompletnie nie będąc na to gotowymi. W pierwszych, już opublikowanych filmach skupiamy się właśnie na tematyce nowych mediów i bezpiecznego ich użytkowania przez młodych i najmłodszych. Nieco później przyjdzie czas na kolejne tematy – mówi prezes Fundacji Edukacji i Mediów, Marta Tenerowicz.

Nagrania powstają dzięki wsparciu partnera projektu, którym jest Fundacja Empiria i Wiedza. Są dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/@SZKOAPOGODZINACH2023/about. Zachęcamy do obejrzenia.