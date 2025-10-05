Styl

Ciasto francuskie

Ciasto francuskie, tarta. Zdjęcie ilustracyjne
Ciasto francuskie, tarta. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Geraud pfeiffer/ Domena publiczna
SIOSTRY GOTUJĄ | MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK

Ciasto francuskie jest „wszechstronne”, możemy z niego przygotować zarówno słodkie desery, jak i słone przekąski. Doskonale sprawdzi się na obiad jako wytrawna tarta z rozmaitymi dodatkami. My dziś proponujemy francuską tartę z leśnymi grzybami, bo sezon na grzyby już nastał, a po ostatnich deszczach będzie ich sporo, więc przepis na pewno się przyda. Ciasto francuskie ma wyjątkowy smak i specyficzną strukturę – składa się z kilku warstw. Aby je zrobić, musimy połączyć dwa rodzaje ciast: pierwszy składa się z mąki pszennej, jaj i soli oraz odrobiny octu lub kwasku cytrynowego, drugi to ciasto maślane, które zawiera dużo masła i niewiele mąki. Te dwa rodzaje ciast składa się razem i rozwałkowuje, czynność się powtarza kilkukrotnie, następnie schładza się i wypieka w wysokiej temperaturze. To tak w skrócie.

