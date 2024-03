Hołownia Rydzyka się chwyta

Nie wiem, czy Szymon Hołownia Szpotańskiego czytał, sądzę, że nie potrzebował natchnienia jego poematu, by w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, polecieć marcowym „gnomem”. Jak podały wczoraj media (może nie na pierwszych stronach, ale jednak informacja się przebiła): „Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał zlecenie do prezesa NIK, by Izba dokonała przekrojowego przeglądu przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, a w szczególności Kościołem katolickim”. I sam skomentował swoje zlecenie, informując o nim na społecznościówkach, zdaniem, nad którym długo musiał się głowić: „To jest taki trick, że do Rydzyka zapuka NIK”.