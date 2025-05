Dement stanu

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY | Wyszła książka: „Original Sin – President’s Biden decline, It’s cover up and His disastrous choice to run again” (Grzech Pierworodny: zniedołężnienie prezydenta Bidena, jak to ukryto i jego katastrofalna decyzja o ponownym starcie). Nazwiska autorów, Jake Tapper i Alex Thompson, nic mi nie mówią, książkę znam na razie tylko z omówień i zajawek w internecie, ale odnotuję ją już teraz, bo historia w niej opisana jest fantastycznym przykładem, w jakiej fikcji żyje większość obywateli współczesnego Zachodu.

Wiemy z podręczników, że o fakcie, iż Franklin Delano Roosevelt musi się poruszać na wózku inwalidzkim, jego współcześni nie wiedzieli, poza oczywiście wąskim kręgiem bliskich współpracowników. Ale to przecież było prawie sto lat temu: nie istniała jeszcze telewizja, o mediach społecznościowych nie wspominając, a w segmencie prasowym nie istniały jeszcze tabloidy i obowiązywał etos. Proszę się nie śmiać, mimo masówki Pulitzera i Hearsta dziennikarze i redaktorzy naczelni wciąż jeszcze poczuwali się do pewnych wartości i przyzwoitości.

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.

Czas na inwestycję mija 13 czerwca 2025 r.

Kup akcje już dziś i odbierz GRATIS pakiet subskrypcyjny DO RZECZY+

Szczegóły: platforma.dminc.pl