Prześladowanie rozpaczliwcem

Żadne oburzone tłumy nie wylegną na ulicę, nie zastrajkują zakłady, nikt nie będzie się domagał wyjaśnień nielogiczności i absurdów "26 zarzutów", słowem, protesty ograniczą się do "bańki" pisowskiej.

Zła wiadomość dla Tuska natomiast jest taka, że równie mało kogo obejdzie, kiedy sytuacja się odwróci i to Tusk ze swoimi będą wsadzani do pierdla. Przeciętny Polak uważa, że wszyscy politycy kradną i wszyscy są warci więzienia, porachunki między nimi postrzega jako dintojrę między podobnymi, wartymi siebie nawzajem mafiami, i mało się nimi przejmuje.