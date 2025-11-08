Prześladowanie rozpaczliwcem

SUBOTNIK ZZA ŚCIANY Dobra wiadomość dla Tuska jest taka, że polowanie na Zbigniewa Ziobro nie wywoła społecznego sprzeciwu.
Żadne oburzone tłumy nie wylegną na ulicę, nie zastrajkują zakłady, nikt nie będzie się domagał wyjaśnień nielogiczności i absurdów "26 zarzutów", słowem, protesty ograniczą się do "bańki" pisowskiej.
Zła wiadomość dla Tuska natomiast jest taka, że równie mało kogo obejdzie, kiedy sytuacja się odwróci i to Tusk ze swoimi będą wsadzani do pierdla. Przeciętny Polak uważa, że wszyscy politycy kradną i wszyscy są warci więzienia, porachunki między nimi postrzega jako dintojrę między podobnymi, wartymi siebie nawzajem mafiami, i mało się nimi przejmuje.
Źródło: DoRzeczy.pl