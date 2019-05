Nadchodzi lodowa wojna?

Kiedy 10 marca w Moskwie kilkanaście tysięcy ludzi protestowało przeciw planom zbudowania przez władze „suwerennego Internetu” i odcięciu Rosjan od dostępu do światowej sieci, nikt zapewne nie miał pojęcia o tym, że Kremlowi wcale nie o to chodzi. O co toczy się gra, mówił na spotkaniu z deputowanymi do Dumy, które odbyło się dzień po protestach, rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu.