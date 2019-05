Nie chciał zabić nienarodzonego dziecka. Argentyńskiemu ginekologowi grożą dwa lata więzienia

Argentyński lekarz może trafić nawet na dwa lata do więzienia za to, że zamiast dokonać aborcji na nienarodzonym dziecku, którego matka zażyła pigułkę poronną, uratował je. Sąd uznał go winnym niedopełnienia obowiązków służbowych.

Sytuacja, która stała się przedmiotem sprawy sądowej wydarzyła się w szpitalu w Cipoletti. Zgłosiła się do niego kobieta, która oświadczyła że jej ciąża jest wynikiem gwałtu. Pacjentka miała wcześniej zażyć pigułkę poronną. Ordynator szpitala dr Leandro Rodríguez Lastra odmówił wykonania aborcji i podjął decyzję o ratowaniu życia dziecka. Maleństwo urodziło się w 35. tygodniu ciąży, trafiło do adopcji, jest zdrowe i ma dziś prawie 2 lata. Sprawa znalazła swój finał w sądzie, a ordynator szpitala został oskarżony o niedopełnienie obowiązków. Dr Leandro Rodríguez Lastra oświadczył, iż postąpił zgodnie ze składaną przez siebie przysięgą lekarską. Podkreślał ponadto, że zażyte przez pacjentkę tabletki mają zastosowanie tylko na wczesnym etapie ciąży. Ta argumentacja nie przekonała jednak sądu, który uznał go za winnego. Nie zapadła jeszcze decyzja o wysokości kary. Wiadomo, że ginekologowi grożą 2 lata więzienia. Mężczyzna zapowiada odwołanie się od wyroku sądu.