Jaka Unia po wyborach?

W skali europejskiej wybory z 23–26 maja z grubsza potwierdziły to, co prognozowały sondaże. Największym zwycięzcą wyborów do Parlamentu Europejskiego jest frakcja liberałów z ALDE, głównie dzięki pojawieniu się we Francji centrowej, liberalnej partii prezydenta Macrona oraz na skutek powrotu na brytyjską scenę polityczną brytyjskiej partii liberalno- -demokratycznej w kontekście sporu o brexit.