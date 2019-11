Prezydent Iranu ogłosił odkrycie gigantycznego złoża ropy naftowej

Złoże ropy odkryto w prowincji Khuzestan w Iranie. Rozciąga się od miasta Bostan do Omidije i ma ok. 2400 km2 powierzchni. Według szacunków, zawiera 53 miliardów baryłek ropy.

– Mówię Białemu Domowi, że w czasach, kiedy sankcjonowaliście sprzedaż irańskiej ropy, robotnicy i inżynierowie tego kraju byli w stanie odkryć 53 miliardy baryłek ropy. To mały prezent od rządu dla narodu irańskiego – powiedział przywódca Iranu Hassan Rouhani.

Obecnie rezerwy Iranu wynoszą ok. 150 miliardów baryłek. Odkrycie nowego pola naftowego zwiększy zasoby Iranu o około jedną trzecią. Będzie to także drugie co do wielkości złoże w Iranie, po polu zawierającym 65 miliardów baryłek w Ahwaz.

