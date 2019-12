Bolsonero kontra di Caprio. W tle oskarżenia o podpalanie Amazonii

– Ten Leonardo DiCaprio to fajny gość, co nie? Daje pieniądze, żeby podpalać Amazonię – stwierdził Jair Bolsonero. Jego słowa nawiązują do zatrzymania czterech strażaków ochotników, działających w ramach organizacji Health and Happiness Project. Wolontariuszom zarzucono celowe podpalenia lasów, które miały ponoć pomóc im w zbieraniu funduszy na funkcjonowanie HaHP.

Zatrzymani zostali już zwolnieni z aresztu, jednak śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń federalnych prokuratorów, za podpalenia mogą być odpowiedzialne osoby, które zagarniają ziemię. Sprawę skomentował także syn prezydenta Brazyli, Eduaro Bolsonero, który jest jednocześnie brazylijskim posłem. We wpisie na Twitterze polityk stwierdził, że di Caprio przekazał 300 tysięcy dolarów "organizacji pozarządowej, która podpaliła Amazonię".

Na odpowiedź Leonardo di Caprio nie trzeba było długo czekać. Aktor wydał oświadczenie, w którym stanowczo odpiera zarzuty. "W obliczu kryzysu w Amazonii, wspieram Brazylijczyków pracujących, aby ratować swoje dziedzictwo naturalne i kulturowe. Stanowią oni wspaniały i poruszający przykład poświęcenia i pasji, potrzebnych do ocalenia środowiska. Przyszłość tego niezastąpionego ekosystemu jest zagrożona i z dumą wspieram grupy, które starają się go ochronić. Mimo że zasługują na wsparcie, *nie przekazaliśmy żadnych środków na rzecz wspomnianej organizacji *. W dalszym ciągu jestem zaangażowany w pomoc rdzennym społecznościom Brazylii, lokalnym władzom, naukowcom, pedagogom i ogółowi społeczeństwa, którzy niestrudzenie pracują, aby zabezpieczyć przyszłość wszystkich Brazylijczyków" – napisał gwiazdor na Instagramie.