Iran chce mieć broń nuklearną? Padły ważne słowa

– Iran nigdy nie będzie dążył do posiadania broni nuklearnej niezależnie od obowiązywania umowy atomowej – poinformował prezydent Rowhani.

Polityk w oświadczeniu na swojej stronie internetowej wezwał też państwa europejskie do "uniknięcia błędu" Waszyngtonu i nie naruszania porozumienia nuklearnego.

Napięta sytuacja w Iranie

Po wypadku do którego doszło na początku roku sytuacja w Iranie jest niespokojna. 1 stycznia Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych MAU został przez pomyłkę zestrzelony przez irańskie służby. Wszyscy pasażerowie i załoga samolotu zginęli. Do tragedii doszło kilka godzin po odwetowym ataku Iranu na amerykańskie bazy w Iraku.

Początkowo irańskie władze utrzymywały, że doszło do wypadku. Potem jednak zmieniły front i przyznały się do zestrzelenia samolotu.

Przyznanie się do winy wywołało gwałtowne protesty antyrządowe. W trakcie jednego z nich irańskie służby dokonały zatrzymania brytyjskiego ambasadora Roberta Macaire'a.