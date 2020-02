15-latka zginęła w wannie. Wszystko z powodu telefonu

15-letnia Tiffenn została znaleziona w łazience w swoim domu. Nieprzytomną dziewczynę znalazł jej ojciec.

Służby medyczne przewiozły Tiffenn do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować. Jak podają media, dziewczyna zmarła w wyniku porażenia prądem podczas kąpieli.

15-latka podłączyła telefon do ładowarki i używała go leżąc w wannie. W pewnym momencie aparat wyślizgnął jej się z rąk i wpadł do wody.

Sprawę śmierci nastolatki bada policja.