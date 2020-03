Trump o koronawirusie: To mistyfikacja

"Ja z siebie Adriana zrobić nie pozwolę". Mocna riposta ministra

– Uszczypliwości mają to do siebie, że zazwyczaj są ze strony osób, które są sfrustrowane – mówił prezydencki minister Paweł Mucha w programie Polsat News. Odniósł się w ten sposób do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego małżonki pod...