Historyczna decyzja USA. 2 biliony dolarów dla gospodarki

Koronawirus: W Hiszpanii zmarło już więcej osób niż w Chinach

Liczba zgonów z powodu Covid-19 wyniosła w Hiszpanii 3434, co oznacza, że kraj wyprzedził już pod tym względem Chiny, gdzie zmarło 3281 osób – podał w środę resort zdrowia. Związki zawodowe szacują, że ok. 20 proc. zakażonych to...