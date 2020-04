Zatrważające wnioski hiszpańskich profesorów medycyny

Benedykt XVI i kryzys

Marek Jurek || Wczoraj składaliśmy życzenia urodzinowe Papieżowi-emerytowi, dziś warto posłuchać, co on ma nam do powiedzenia na czas kryzysu. Czas teraźniejszy nie jest pomyłką, bo chodzi o wypowiedzi magisterialne, więc (przy całej...