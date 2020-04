Niemcy też łagodzą część obostrzeń. Od dzisiaj

Dziś zostaną otwarte salony samochodowe, rowerowe, księgarnie oraz sklepy, których powierzchnia nie przekracza 800 metrów kwadratowych. Luzowanie rygorów może się różnić w zależności od branży i landu.

W Saksonii, Berlinie i Brandenburgii do szkół wrócą uczniowie ostatnich klas – ale tylko po to, aby od razu zasiąść do egzaminów końcowych albo się do nich przygotować. W innych landach zajęcia w szkołach będą wznawianie w najbliższych dniach, a w niektórych częściach RFN dopiero w maju.

Tymczasem minister gospodarki Peter Altmeier przestrzega przed sytuacją, w której Niemcy zaczną przypominać "zbieraninę krajów związkowych" o zupełnie różnych przepisach. – Nie możemy się targować na zaostrzenia i złagodzenia restrykcji – powiedział w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

W ciągu ostatniej doby obecność koronawirusa potwierdzono u 1 775 osób. Wszystkich przypadków jest w Niemczech 141 672, a zgonów 4 404.