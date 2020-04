Koronawirus w Niemczech. Maleje liczba zgonów

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 30 w stosunku do danych z dnia poprzedniego. RKI odnotował spadek dobowej liczby ofiar trzeci dzień z rzędu.

W ciągu minionych 24 godzin obecność koronawirusa potwierdzono u 1 018 osób, jest to o 719 przypadków mniej niż w niedzielę. Dobowa liczba infekcji spada czwarty dzień z rzędu. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 155 193.

Ok. 2 500 chorujących na koronawirusa uznano za wyleczonych w ciągu ostatniej doby - podał RKI. Ogółem wyzdrowiało ok. 114,5 tys. zakażonych, jest to 73 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 41 070, w Nadrenii Północnej-Westfalii – 31 879 i w Badenii-Wirtemberdze – 31 043.