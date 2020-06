Zamach na włoską demokrację

Sądownictwo we Włoszech kieruje się zasadą niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a na straży tej niezależności stoi naczelna rada sądownictwa (Consiglio Superiore della Magistratura, CSM), odpowiednik polskiej KRS. Składa się ona z 27 członków, spośród których 16 to sędziowie i prokuratorzy. Wybierani są we własnym gronie, a w wyborach tych ścierają się różne „prądy”, którym przypisuje się barwy polityczne. Ośmiu członków CSM jest wybieranych przez parlament, a reszta to trzej członkowie z urzędu: prezydent Republiki Włoskiej, który jest zarazem przewodniczącym CSM, I prezes Sądu Kasacyjnego i prokurator generalny. Tak więc włoska naczelna rada sądownictwa przypomina starą polską Krajową Radę Sądownictwa, kiedy większość jej członków było wybieranych przez środowisko sędziowskie.

