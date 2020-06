Złe wieści z Ukrainy. Najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku pandemii

Wcześniej o tak dużej liczbie zachorowań jednego dnia (921) poinformowano w piątek. – To nasz kolejny "antyrekord". Obserwujemy te "antyrekordy" już prawie dwa tygodnie – zaznaczył minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Ogólnie od początku epidemii na Ukrainie na COVID-19 zachorowało 39 014 osób, 1051 zmarło, a 17 409 wyzdrowiało.

Kolejny dzień z rzędu najwięcej zakażeń wykryto w obwodzie lwowskim (203). Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w Kijowie (4528), w obwodzie czerniowieckim (4478) i w obwodzie lwowskim (4423). Najwięcej osób zmarło w obwodzie czerniowieckim (176) i lwowskim (120).

W kraju łącznie przeprowadzono ok. 594 tys. testów metodą PCR i ok. 154 tys. testów na przeciwciała koronawirusa. Ostatniej doby wykonano ok. 23,7 tys. testów.

