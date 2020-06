Aneksja Palestyny?

Izraelski emerytowany gen. Amos Gilead, pełniący w przeszłości ważne funkcje w wywiadzie wojskowym, ostrzegł, że aneksja terytoriów palestyńskich na Zachodnim Brzegu będzie miała katastrofalne skutki dla samego Izraela, nawet jeśli nie będą one widoczne od razu. W rozmowie z portalem Al-Monitor stwierdził, że obecnie wewnętrzna sytuacja bezpieczeństwa Izraela jest najlepsza w jego historii, co wynika z intensywnej współpracy z palestyńskimi służbami bezpieczeństwa oraz Jordanią. Według Gileada to wszystko jednak zostanie zaprzepaszczone, jeśli dojdzie do aneksji – Palestyńczycy zerwą współpracę, a sytuacja w Jordanii ulegnie destabilizacji. Zyska za to Iran, a w Izraelu znacznie wzrośnie zagrożenie terrorystyczne.