Włochy: 60 proc. zakażonych koronawirusem ma mniej niż 50 lat

W lipcu średni wiek osób, u których wykryto koronawirusa wynosi 43 lata. W marcu było to 61 lat. Kobiety stanowią 47 procent zakażonych; wskaźnik ten spadł. Dane te pochodzą z raportu Instytytu Zdrowia, w którym podsumowano monitoring epidemii w ciągu ostatniego miesiąca, do 20 lipca.

Według przedstawionych tam statystyk ponad 50 procent osób z pozytywnym wynikiem testu wykonanym ma od 19 do 50 lat. Około 10 procent to osoby do 18 lat. 22 procent zainfekowanych to ludzie w wieku 51-70 lat. Tylko 16 procent to osoby jeszcze starsze.

Bilans epidemii we Włoszech to ponad 35 tysięcy zmarłych i 244 tysiące potwierdzonych przypadków koronawirusa.