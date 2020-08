Niemcy: Minister zdrowia zaatakowany przez demonstrantów

Do incydentu doszło po spotkaniu wyborczym w domu kultury w Bergisch Gladbach. Grupa demonstrantów zebrana przed budynkiem wykrzykiwała pod adresem ministra obelżywe hasła.

"Na nagraniu wideo można było zobaczyć, jak polityk CDU podchodzi do ludzi, którzy gwiżdżą na niego i zaczepiają go. Jak poinformowała rzeczniczka resortu zdrowia, Jens Spahn usiłował nawiązać z demonstrantami rozmowę, ale okazało się to niemożliwe. Na ministra wrzeszczano i opluwano go" – podaje DW.

Według niemieckiej policji na miejscu zebrało się około 50 osób. Wyrażały one niezadowolenie z powodu restrykcji wynikających z pandemii koronawirusa. Mundurowi wnieśli skargę przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Bergisch Gladbach, który obraził ministra.

Rząd federalny oraz przywódcy CDU potępili ten incydent. W poniedziałek Spahn sam zaapelował na Twitterze o wolę dialogu. "Demokracją jest dyskutowanie ze sobą, a nie wykrzykiwanie i obrażanie" – napisał.

W miniony weekend w Berlinie policja rozwiązała wielką demonstrację przeciwników koronawirusowych restrykcji obowiązujących w Niemczech.

