Ursula von der Leyen wygłosiła specjalne orędzie. KE wspiera rewolucję LGBT

Ursula von der Leyen wygłosiła dzisiaj specjalne orędzie o stanie Unii Europejskiej. Polityk mówiła m.in. o stratach spowodowanych przez COVID-19 czy też o ochronie klimatu. Szefowa Komisji Europejskiej szczególnie wiele uwagi poświęciła kwestii LGBT.

UE wspiera LGBT

Ursula von der Leyen zapewniła, że Komisja Europejska już niedługo zaprezentuje strategię "na rzecz wzmocnienia praw osób LGBT". Szefowa KE stwierdziła, że nowe rozwiązania mają doprowadzić do tego, że dzieci par jednopłciowych będą uznawane na terenie całej Unii.

To jednak nie koniec zapowiadanych zmian. Von der Leyen zakomunikowała, że już niedługo KE zaproponuje rozszerzenie listy przestępstw w UE na wszystkie formy przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. "Czy to ze względu na rasę, religię, płeć czy seksualność, nienawiść to nienawiść i nikt nie powinien być zmuszony do jej zniesienia" – podkreślała.

Szefowa KE o "strefach wolnych od LGBT"

Polityka dodała, że nie spocznie w walce o "Unię równości", w której "można być kim się jest" oraz "kochać, kogo się chce, bez strachu i dyskryminacji". Szefowa KE podkreśliła, że "bycie sobą" nie jest ideologią tylko tożsamością.

– Chcę postawić sprawę jasno. Strefy wolne od LGBT to strefy wolne od ludzkości, od wartości humanistycznych i nie ma dla nich miejsca w naszej Unii – podkreślała.