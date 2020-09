Rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem na Węgrzech

Trump zapowiada 100 mln dawek szczepionki na COVID-19 przed końcem roku

Prezydent Donald Trump oświadczył w środę, że przed końcem br. może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor CDC oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego...