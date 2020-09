Włochy: Od ośmiu tygodni pogarsza się epidemia koronawirusa

W raporcie z monitoringu epidemii prowadzonego od 14 do 22 września odnotowano, że we Włoszech jest łącznie 2868 aktywnych ognisk zakażeń, z których ponad 830 to nowe. Występują one w 102 ze 107 prowincji kraju.

W poprzednim analizowanym tygodniu ognisk koronawirusa było 2397. Wskaźnik zakaźności wynosi 0,95. Średnia wieku osoby zakażonej wzrosła do 41 lat. Wcześniej, w szczycie sezonu letniego i wyjazdów zagranicznych, spadła do ponad 30 lat.

W dokumencie ministerstwo i Instytut Zrowia zaznaczają, że pogorszenie się sytuacji zgodne jest z tendencją panującą w wielu państwach europejskich. Zarazem, zapewniono, w Italii zjawisko to jest ograniczone. To jednak nie może prowadzić do lekceważenia ryzyka – takie ostrzeżenie znalazło się w ogłoszonym w piątek sprawozdaniu. Opublikowane zostało w dniu, gdy zanotowano najwyższy od końca tzw. lockdownu dobowy wzrost zakażeń: 1912.